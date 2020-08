Litiga per una precedenza e prende a pugni un automobilista. Denunciato, si scusa: «Colpa dello stress»

Hadurante una lite per una mancata precedenza stradale: sceso dalla sua auto, un pensionato 67enne residente a Rivanazzano Terme (Pavia), ha prima discusso animatamente con un altro uomo, poi lo ha preso a pugni mandandolo all'ospedale.È successo a(Pavia), in Oltrepò Pavese. Il fatto risale alla mattinata del 10 agosto, quando la pattuglia dei militari, durante un servizio perlustrativo, ha notato sulla strada provinciale 39. Ascoltata, la vittima dell'aggressione ha raccontato ai carabinieri quanto accaduto, fornendo anche marca, modello e dati parziali della targa dell'individuo, a lui sconosciuto, che dopo le botte si era dileguato rapidamente a bordo della vettura.Il pensionato,alle spalle, è stato denunciato ai carabinieri dall'automobilista ferito (giudicato guaribile in una settimana dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Voghera): nel giro di poche ore i militari lo hanno individuato e. Convocato in caserma ieri mattina, il 67enne ha ammesso le sue responsabilità, dicendosi dispiaciuto e scusandosi per quanto accaduto, per poi giustificare la sua reazione violenza alla lite stradale con un momento dovuto alla rabbia e allo stress.