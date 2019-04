Il pensionato, che ha precedenti, era infastidito dagli animali, così ieri ha suonato alla porta della vicina e l'ha ferita con la bottiglia di acido, provocandole una lesione alla cornea. I due cani, invece, non hanno riportato lesioni e sono stati affidati a un altro condomino.

Hala vicina di casa dopo una l. E' successo vicino a. Un idai carabinieri della stazione di(Milano) per lesioni gravi nei confronti di una condomina di 79 anni e per maltrattamento dei suoi cani. È successo venerdì sera in una palazzina del comune a Sud di Milano.L'uomo, al termine di un'accesa lite le ha gettato in faccia dell', procurandole una lesione alla cornea dell'occhio sinistro. La vittima, trasportata in codice verde all'ospedale San Paolo di Milano è stata ricoverata in prognosi riservata. I due sono cani in buono stato di salute e sono stati affidati ai vicini.