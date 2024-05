Lite in strada, il “branco” torna e si vendica: 22enne milanese massacrato con calci e pugni, grave in ospedale

Pestato da almeno quattro, cinque giovani, in piena notte in piazza Garibaldi a Crema, un 21enne milanese è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cremona. Il pestaggio è accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3 e 30, ma si è appreso solo oggi.

Secondo quanto si è saputo, il ragazzo avrebbe litigato pochi minuti prima con un coetaneo, sferrandogli un pugno al volto. Il ragazzo colpito dal pugno avrebbe poi organizzato una spedizione punitiva, su cui stanno indagando i carabinieri, chiamando a raccolta gli amici. Con violenza brutale, secondo il racconto di alcuni testimoni, il gruppo ha preso di mira il 21enne, riempiendolo di calci e pugni sino a quando non è caduto a terra. Per lui fratture a gamba e piede e sospetti traumi interni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 21:06

