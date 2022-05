Litiga con la moglie e la colpisce con due coltellate: arrestato un 69enne

Arrestato a Binasco, in provincia di MIlano lo scorso 29 maggio un uomo di 69 anni pensionato e incensurato, per aver accoltellato all'addome, alle 5 del mattino la moglie di cinque anni più giovane colpendola con due fendenti. Subito dopo il violento gesto l'uomo ha chiamato il 118, assistendo la donna fino al loro arrivo. I carabinieri, lo calmavano e dialogavano con lui al telefono scongiurando eventuali ulteriori atti lesivi, anche contro la propria persona, fino all'arrivo delle pattuglie sul posto.

L'atto violento sarebbe riconducibile ad uno stato depressivo correlato a problematiche economiche della coppia. La donna, lucida e cosciente, veniva quindi trasportata in codice giallo non in pericolo di vita presso una struttura ospedaliera per le cure del caso. L'abitazione e il coltello, dopo accurato sopralluogo, venivano posti sotto sequestro dal personale Arma delle Stazioni di Binasco, Motta Visconti e del Norm. L'arrestato al termine delle formalità di rito veniva portato nel carcere di Pavia a disposizione dell'A.G..

