Lite tra mamma e nonna alla partita di calcio dei bambini: una finisce in ospedale. Il sindaco: «Assurdo»

Una partita di calcio della categoria Pulcini in provincia di Pavia: è in quel contesto, alla fine di un match fra bambini nati nel 2013, che domenica si è scatenato un parapiglia innescato dalla lite fra la madre 39enne di uno dei baby calciatori e la nonna 71enne di un altro giocatore.

Lite mamma-nonna, cosa è successo

Le versioni, come sempre in questi casi, sono contrastanti. Ma secondo la ricostruzione al momento più accreditata, la nonna avrebbe schiaffeggiato il figlio dell'altra donna che, a quel punto, avrebbe reagito. Agitando gli animi di diversi altri presenti sugli spalti. Il match fra Soresinese e Ripaltese faceva parte di un torneo promosso dalla Pianenghese.



L'immediato intervento dei dirigenti della Pianenghese prima, e l'arrivo dei carabinieri poi, ha permesso di riportare la situazione alla calma. «Siamo profondamente amareggiati - sottolineano i dirigenti della Pianenghese - e di sicuro, quali che siano motivazioni e responsabilità, una scena simile è inqualificabile e da condannare. In particolar modo perchè rappresenta un esempio davvero negativo proprio per i bambini».



Il sindaco del paese, Roberto Barbaglio, era allo stadio: «è stato un comportamento assurdo - commenta -, da stigmatizzare, che ha negativamente colpito tutti e rovinato una manifestazione bellissima, capace in un mese di coinvolgere 1.500 tra bambini e ragazzini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 16:36

