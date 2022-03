Milano, lite furiosa finisce nel sangue: trentenne preso a bottigliate, è grave. Caccia agli aggressori

Lite furiosa a Milano. Lite sfociata in violenza in via Dalmine, nel quartiere di Baggio, nella serata di sabato 19 marzo. Un salvadoregno di quasi 30 anni è stato preso a bottigliate dopo aver avuto una discussione con un gruppo di persone che pochi minuti dopo sono passati alla violenza fisica.

Stando alle prime ricostruzioni, all'arrivo dei soccorsi il 30enne riportava ferite al volto e al fianco, provocate molto probabilmente da cocci di vetro. Subito il trasporto con la massima urgenza al pronto soccorso: affidato alle cure dei medici, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche gli agenti di polizia, al lavoro ora per cercare di risalire all'esatta dinamica dei fatti e all'identità degli aggressori.





Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 19:07

