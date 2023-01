Lite sul bus a Milano finisce a coltellate: 21enne in fin di vita

di Redazione web

Un giovane è stato ferito al collo questa sera con un'arma da taglio in viale Famagosta, a Milano. L'uomo è stato trasportato dai soccorritori del 118 in codice rosso all'ospedale San Paolo. È accaduto intorno alle 20.10. Il ferito, di origini straniere, ha 21 anni. Sull'episodio indaga la polizia di Stato.

La lite a Milano partita sul bus della linea 71

Secondo le prime informazioni, all'origine dell'accoltellamento ci sarebbe stata una lite tra due persone a bordo del bus della linea Atm 71. Giunti a Famagosta, scesi entrambi dal mezzo, uno dei due, al momento ignoto, ha colpito il 21enne con una coltellata dietro l'orecchio.

