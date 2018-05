Linate, inagurata la nuova facciata. Sala: "Nel 2021 aeroporto-centro in 14 minuti"

Linate cambia facciata. Ieri si è conclusa la prima fase del progetto «nuova Linate» con l'inaugurazione del restyling della facciata. Il taglio del nastro conclude il primo step dei lavori che entro il 2020 consegneranno a Milano un «city airport» rinnovato. Il progetto porta la firma dell'architetto Pierluigi Cerri.



Per la facciata il tempo effettivo di realizzazione è stato di sei mesi e hanno lavorato giornalmente al progetto circa cento persone (tra personale Sea e altre imprese). Durante l'inaugurazione è intervenuto, tra gli altri, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha chiesto alla Sea di accelerare rispetto alle altre tappe dei lavori (Palazzo Marino è il primo socio della società aeroporetuale). «È un passo importante, ma dobbiamo velocizzare con i prossimi lavori che riguarderanno Linate. Con uguale solerzia e determinazione, ora si avviino i lavori per la parte interna, le zona delle partenze, la pista e gli arrivi. Ci sarà molto da fare».



Anche sul fronte dei collegamenti, «stiamo lavorando affinchè nel 2021 la metropolitana parta da qui». Una volta concluso il restyling e il collegamento metro, chiosa il sindaco, «ci vorranno 14 minuti dal centro a Linate, non ci sarà nessuna città del mondo che potrà vantare una cosa del genere». Ma i lavori di restyling del terminal, ripete Sala dal palco rivolto al presidente Sea Pietro Modiano, «dovranno essere fatti il più in fretta possibile».

