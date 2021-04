Pacco regalo pieno di droga trovato in aeroporto: il mittente era Harry Potter

Un pacco dalla Germania, contenente mezzo chilo di anfetamine e 221 pasticche di ecstasy, dal mittente decisamente insolito: Harry Potter. Proprio quel nome ha insospettito gli agenti impegnati nel controllo dell'ufficio dogana di Linate, che hanno deciso di aprirlo e scoprire l'ingente quantità di stupefacenti.

Tutto è iniziato lunedì scorso, con l'arrivo in aeroporto di vari pacchi, tra cui quello inviato da Stoccarda da un falso mittente, che ha scelto il nome di Harry Potter. Gli agenti, una volta accertata la presenza di droga, avevano chiesto al pm di poter ritardare il sequestro e di preparare la trappola al reale destinatario del pacco, infilando all'interno anche un piccolo dispositivo gps per poter rintracciare la scatola in tempo reale. Il nome del destinatario indicato nel pacco era inesistente, ma era stato indicato il punto di ritiro, dei box all'interno di un supermercato.

Una volta contattata la società che gestisce i punti di ritiro, gli agenti hanno scoperto che quel fantomatico destinatario aveva lasciato indirizzi e e-mail inesistenti, ma aveva anche delegato alcune persone al ritiro, tra cui un giovane che aveva avuto un paio di segnalazioni di polizia sul consumo di stupefacenti. La polizia si era appostata nei pressi del supermercato mercoledì scorso, aspettando che il pacco venisse effettivamente ritirato.

Sul posto si era presentato un 19enne, Federico C., di origini bolognesi e disoccupato: il giovane era stato seguito fino al ritorno a casa e, una volta uscito di nuovo, fermato. La perquisizione domiciliare non ha consentito di trovare altra droga, ma in possesso del giovane c'erano due cellulari che hanno fornito informazioni preziose sul percorso che avrebbero preso gli stupefacenti. La Procura, a causa dell'ingente quantità di droga contenuta nel pacco, ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 19enne, nonostante la giovanissima età e la mancanza di condanne precedenti.

