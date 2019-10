Linate Air Show, con Trenord un biglietto speciale per sabato e domenica

Con Trenord a “” sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre all’: per lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Milano, l’azienda ferroviaria propone il biglietto speciale “Trenord Day Pass” andata/ritorno a 13 euro per raggiungere in treno da tutta la Lombardia la stazione di Milano Forlanini, a pochi passi da Linate. Con “Trenord Day Pass” i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del biglietto speciale viaggiano gratis. Il biglietto speciale “Trenord Day Pass”, a valenza giornaliera, è acquistabile presso le biglietterie Trenord, i distributori automatici, tramite rivendite autorizzate Trenord oppure online sull’e-Store Trenord e sull’App Trenord. La data di utilizzo dovrà essere indicata al momento dell’acquisto.La stazione di Milano Forlanini, situata a circa 30 minuti a piedi dalla porta B di ingresso all’evento, è raggiungibile con le 3 linee suburbane S5 Varese-Treviglio; S6 Novara-Treviglio e S9 Albairate-Saronno. Gli orari delle corse per raggiungere Milano Forlanini sono disponibili sul sito www.trenord.it.