L'aeroporto di Linate riapre: da sabato i primi voli, domenica l'inaugurazione

Linate decolla. L'aeroporto milanese è di nuovo in pista dopo i tre mesi di restyling, iniziati 27 luglio, che hanno riguardato interventi sulle piste di decollo e di atterraggio e un nuovo smistamento dei bagagli. Il lavoro di rifacimento ha fatto traslocare a Malpensa tutti i voli. Finisce così il doppio carico per Malpensa: «Siamo estremamente soddisfatti di come ha reagito Malpensa a questo superlavoro dovuto alla chiusura di Linate. Ovviamente c'è stato molto lavoro dipreparazione», aveva dichiarato nei giorni scorsi l'ad di Sea Aeroporti Milano Armando Brunini. Lo scalo di Varese ha registrato nel periodo gennaio-agosto 2019 18,75 milioni di passeggeri, con un incremento del 14% sul 2018 proprio a causa dei lavori in corso sul fratello milanese.

Il Forlanini torna operativo fin da domani con il primo atterraggio, alle ore 18, di una quarantina di passeggeri sul volo Alitalia Aza320 da Roma Fiumicino. Ad accoglierli sulla nuova pista, con tanto di brindisi e torta, ci saranno il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco Giuseppe Sala, l'ad di Sea Armando Brunini, i vertici di Enac e anche gli operai che su quella pista hanno lavorato nelle settimane estive. Da domenica il volo Lufthansa delle 6.30 diretto a Francoforte darà il via anche alle partenze. Domenica ci saranno in pista circa 200 aerei e lunedì con la ripresa completa quasi 300.

Il sistema di smistamento bagagli è stato rifatto con macchine di ultimissima generazione, quindi molto più sicure. Ma il restyling prosegue; infatti adesso toccherà al terminal e la previsione è che i lavori continuino ancora per un anno e mezzo per consentire l'ammodernamento e ampliamento dei tre piani dell'imbarco con area shopping e servizi di ristorazione.

Conclude Brunini: «A Linate i passeggeri si troveranno con cantieri quando rientreranno, ma tra un anno e mezzo sarà uno dei migliori city airport d'Europa».

