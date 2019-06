Linate, aeroporto chiuso per tre mesi per restyling. Voli e dipendenti trasferiti a Malpensa

Venerdì 28 Giugno 2019, 08:44

L'aeroporto di, di Sea, a pochi chilometri dal centro, è intitolato all'aviatore Enrico Forlanini. Inaugurato nel 1937, un unico terminal, è il quarto in Italia per traffico di passeggeri. I suoi voli sono soprattutto diretti in Italia e in Europa a breve raggio.dispone di un unico terminal e di due piste. Dal 27 luglio per 3 mesi sarà chiuso per riqualificazione, ampiamento e rifacimento della pista. Voli e i dipendenti (400) saranno trasferiti a Malpensa. Il restyling costerà 70 milioni di euro e si concluderà nel 2021.