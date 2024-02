Liliana Segre, il video choc della Basile contro la senatrice a vita: «Si dispera solo per i bambini ebrei. Imita i nazisti?». Il figlio: adesso quereliamo l'ex ambasciatrice

L'attacco e la querela. Elena Basile, ex ambasciatrice italiana, ha criticato apertamente Liliana Segre in un video sui social sostenendo che «dice di non poter più dormire pensando ai bambini ebrei uccisi il 7 ottobre, dice che la sua memoria è tormentata, per 365 giorni all’anno, per quello che ha vissuto nei campi di concentramento ma, cara signora, possibile che i bambini palestinesi non la toccano?». Basile, nota per le sue posizioni controverse sulla guerra in Ucraina, attacca la senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah, colpevolizzandola per non aver mostrato compassione per i bambini palestinesi uccisi il 7 ottobre. Ecco le parole della Basile: «Da ebrea che ha vissuto nei campi di concentramento lei dovrebbe sentire il dolore di tutti gli oppressi e in particolare ora del popolo palestinese. La morale non è rivolta solo a un gruppo nazionale. Sa che i tedeschi nazisti erano molto buoni coi loro bambini? E non sentivano nulla per la morte degli ebrei”.

La richiesta della famiglia Segre

La famiglia della senatrice a vita aveva annunciato querela: «Ho scritto alla Basile: “Tolga di mezzo questa cosa, che è completamente falsa, si scusi, altrimenti la dobbiamo querelare”. Non mi ha risposto, quindi domani penso che provvederemo per la querela», ha detto Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre.

La risposta della Basile e la decisione della Segre

La risposta è arrivata nella notte e sempre il figlio della Segre l'ha commenta così. «L'ex ambasciatrice Elena Basile ci ha risposto nella notte, una risposta vergognosa in cui dà la colpa ai giornali che hanno travisatro e dovrebbero rettificare. Prendiamo atto della sua risposta e procediamo con la querela».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA