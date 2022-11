Like A Pro, all'Arena Civica la running experience: corsa e team building per aziende

di Ernesto De Franceschi

La corsa e il running concepiti da un altro punta di vista, stimolante e decisamente innovativo. Lo splendido scenario della pista di atletica dell'Arena Civica di Milano è stato teatro sabato pomeriggio della prima di LAP - Like A Pro, una start-up che nasce con l’obiettivo di organizzare eventi di running finalizzati al team building per le aziende. Un nuovo modo, quindi, di concepire il mondo della corsa.

Running experience dedicato alle aziende

Lap offre alle aziende programmi di allenamento dedicati in preparazione a una gara; un servizio di coaching per i dipendenti; l’organizzazione di eventi-allenamenti finalizzati al team building. Il lancio molto affollato sulla storica pista di atletica dell'Arena Civica al parco Sempione di Milano è un stato un evento esclusivo a porte chiuse, finalizzato a far conoscere la nuova start up fra le aziende e società milanesi che hanno a cuore il benessere fisico e mentale dei propri dipendenti.

Format di allenamento con staff di professionisti

«Abbiamo fatto testare uno dei possibili format di allenamento che proporremo ai nostri clienti: un circuit training di forza e tecnica di corsa, seguito da ripetute in pista con variazioni di ritmo», spiegano i co-Founders Sara Galimberti (atleta professionista 10km- 32’59/ mezza maratona 1h13 e running coach), Matteo Vecchia (DK store owner e running coach) insieme a una squadra di Trainer professionisti e runners agonisti (Francesca Silva, Federica Dal Molin, Salvatore Ciconte e Matteo Severino). Nello staff anche una nutrizionista (Alessandra Giordani) e un mental coach (Marco Cassardo), entrambi specializzati nel trattamento di sportivi.

Trasmettere i valori della corsa

L’obiettivo di Lap è quello di trasmettere i valori della corsa: passione, costanza e dedizione, sentirsi parte di una squadra. «Abbiamo voluto far vivere a ognuno un’esperienza Like a Pro, che possa invogliare a ripeterla anche all’interno di aziende, per i partner, come evento di sport che affianca conventions aziendali», concludono i fondatori della start-up.

