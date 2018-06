Lierac Beauty Run, sabato dall'Arena la corsa in rosa. Iscrizioni ancora aperte

Ci sarà anche un’area dedicata alla performance sportiva e curata da NEW BALANCE. Nel Lierac Beauty Village, infatti, il Partner tecnico della Beauty Run sarà presente con un macchinario esclusivo che permetterà di effettuare un test della scarpa per individuare la calzatura perfetta al fine di ottimizzare la propria prestazione durante la corsa

Come lo scorso anno, l’Organizzazione dedicherà attenzione ai più piccoli. Prevista la creazione di una Area Kids curata da Kikolle Lab in collaborazione con ARTSANA e il suo brand Chicco, dove i bambini da 1 a 10 anni potranno divertirsi con giochi, animazioni e tantissime altre sorprese, tra le quali i nuovi Magicube di Geomagworld.

l check-in per il ritiro del pettorale e per le nuove iscrizioni il giorno della gara è aperto dalle ore 15.30 alle 20.30 all’interno del Lierac Beauty Village.

Ancora pochissimi giorni e andrà in scena a Milano la terza edizione della, la corsa dedicata alle donne e ai loro accompagnatori. Un evento organizzato da RCS Active Team – RCS Sport in collaborazione con Lierac, il brand cosmetico distribuito esclusivamente in farmacia e parafarmacia, da sempre vicino all’universo femminile. La corsa prenderà il via questo sabato alle ore 21.00 con partenza e arrivo nell’Arena Civica. Le partecipanti più allenate potranno misurarsi con la 10 km, competitiva e non competitiva. Previsto uno Start speciale della 5 km interamente dedicato alle famiglie e ai loro bambini.Definito il percorso dei due tracciati: quello riferito alla 5 km si snoderà all’interno del Parco Sempione, mentre l’altro più lungo della 10 km consentirà di correre per le vie del centro milanese toccando via Brera, via Cusani, via Manzoni, piazza Duomo, via Orefici per poi rientrare verso il traguardo passando di fianco al Castello Sforzesco. Una grande festa dedicata alle donne che fin dalle prime ore pomeridiane potranno vivere e respirare un’atmosfera speciale, resa ancora più esclusiva da “La vie en rose”, il tema creativo scelto da Lierac per rappresentare al meglio la corsa.Centro nevralgico della manifestazione sarà il Beauty Village che, inaugurato alle ore 15.30, vedrà il susseguirsi di numerosissime attività dedicate alle runner e il coinvolgimento dei tanti partner di questa nuova edizione.