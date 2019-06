Lierac Beauty Run, sabato torna la corsa delle donne: festa in Arena

Per scaldare i muscoli prima della partenza, o solo per un massaggio rilassante a fine corsa, sarà disponibile uno spazio dedicato al relax e al benessere a 360° a cura di LLOYDS FARMACIA che coinvolgerà fisioterapisti professionisti Ecolife. Prevista la creazione della Kids Area, curata da KIKOLLE LAB, dove i bambini da 1 a 10 anni potranno divertirsi con giochi, animazioni e tantissime altre sorprese. Dalle 15.30 sul palco dell’evento tante iniziative per intrattenere le runner e uno speciale warm-up firmato dai trainer della Palestra Audace.



Ad arricchire il ricco palinsesto non mancheranno le Onlus con una serie di iniziative dedicate alle donne. Gli iscritti, come lo scorso anno, avranno la possibilità di sostenerne i singoli progetti devolvendo 5 euro della quota di partecipazione a una delle cinque associazioni Partner che sono Fondazione Umberto Veronesi, Dynamo Camp, DiversityLab, Fondazione Francesca Rava e Professional Women Network. Per Fondazione Umberto Veronesi saranno ben 100 le runner del progetto Pink is Good che si presenteranno allo start di questa nuova edizione. Ad accompagnarle Marco Bianchi ed Elena Dogliotti, entrambi esperti nutrizionisti, che offriranno preziosi consigli per una sana e corretta alimentazione. A partecipare anche Dynamo Camp l’associazione che, attraverso la diffusione della terapia basata sull’importanza del divertimento anche collegato alla corsa, offre programmi di terapia ricreativa per i bambini e i ragazzi affetti da patologie gravi e croniche. DiversityLab, invece, si dedica alla lotta contro i pregiudizi per diffondere la cultura dell’inclusione. L’associazione sarà presente sabato con il suo gruppo de Le Fanfarlo, la scuola di burlesque di Lisa Dalla Via, che intratterrà e coinvolgeranno le runner per tutto il pomeriggio. Non mancherà la Fondazione Francesca Rava, nota per il suo impegno sociale dedicato all’infanzia e ai bambini che vivono in condizioni di disagio. Tra i suoi numerosi progetti anche quello denominato “In farmacia con i bambini” sostenuto proprio da Lierac attraverso l’attività di volontariato organizzata in farmacia nel mese di novembre. Professional Women Network, invece, mette da sempre in evidenza il valore e l’importanza dell’equilibrio di genere e della meritocrazia nel mondo del lavoro. Temi per i quali il pubblico femminile è da sempre molto sensibile.



Alcune informazioni di servizio riferite alla giornata di sabato 8 giugno

dalle ore 15.30 alle 20.30 attivo al Beauty Village dell’Arena Civica l’area check-in per il ritiro del pettorale di gara e per le ultime iscrizioni: 17 euro per l’iscrizione on line entro il 7 giugno e 20 euro per l’iscrizione al Beauty Village



il giorno della gara dalle ore 17.00 è previsto il ritiro degli accrediti media presso il Salone d’Onore della Palazzina Appiani. Ingresso dall’interno dell’Arena Civica. (Chiusura accrediti: ore 20.30).

La città disi prepara ad accoglierela IV edizione della. La corsa dedicata alle donne e ai loro accompagnatori si svolgerà, come di consueto, nella suggestiva Arena Civica “Gianni Brera” con partenza alle ore 21.00. L’evento è organizzato da RCS Sports & Events - RCS Active Team con LIERAC, brand cosmetico distribuito esclusivamente in farmacia e parafarmacia, da sempre vicino all’universo femminile.: 1) di 5 km per la non competitiva attraverserà il Parco Sempione 2) di 10 km per la competitiva e la non competitiva che si snoderanno tra la zona di Brera, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Cordusio, Cairoli con il Castello Sforzesco con lo start e il traguardo posizionati sempre all’interno dell’Arena Civica. Luoghi tra i più belli e suggestivi del capoluogo meneghino.E come per gli anni precedenti, è previsto uno start speciale della 5km dedicato alle famiglie e ai loro bambini. La festa inizierà molto prima della corsa. Dalle ore 15.30 infatti al Beauty Village partiranno una serie di attività che accompagneranno i partecipanti per tutto il pomeriggio.