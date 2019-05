Lierac Beauty Run, l'8 giugno all'Arena Civica la corsa delle donne

È stata presentata ufficialmente al Flagship Store New Balance di Piazza Gae Aulenti a Milano, la quarta edizione della Lierac Beauty Run, la corsa “in rosa” più attesa dalle donne, organizzata da RCS Sports & Events - RCS Active Team con LIERAC. A dare il benvenuto ai presenti, come da tradizione, l’atleta azzurra Lucilla Andreucci, vincitrice della prima edizione di Milano Marathon e madrina del progetto, insieme a Serena Cau, sport marketing New Balance che ha anche introdotto l’atleta - testimonial del loro brand - Giovanna Epis. La moderatrice dell’evento ha poi annunciato Filippo Manucci, Presidente Divisione Farmacie e Drugstore Alès Groupe (Lierac e Phyto) che ha rinnovato i suoi ringraziamenti a New Balance per l’ospitalità e ha proseguito illustrando le caratteristiche e l’importanza del progetto.



“Sempre più Lierac vuole offrire alle donne un momento di bellezza e di benessere, ma soprattutto un’occasione per mettersi alla prova – ha commentato Manucci. Ancora una volta il successo degli allenamenti di RUN4ME Lierac dimostra come le donne siano tenaci nel voler raggiungere i propri obiettivi”. La manifestazione sportiva è programmata per sabato 8 giugno nella suggestiva Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, con partenza alle ore 21.00 con un percorso che si snoderà su due distanze: la non competitiva di 5km che attraverserà Parco Sempione e una di 10 km, competitiva e non competitiva, nel cuore della città. Non mancherà, anche per il 2019, uno start speciale della 5km interamente dedicato alle famiglie, che potranno trascorrere una serata all’insegna dello sport e del divertimento senza mai dimenticare la bellezza.

Il tracciato seguirà lo stesso itinerario delle precedenti edizioni, toccando i punti centrali del capoluogo meneghino che hanno visto gareggiare 3300 runner nel 2018, donne e ragazze, ma anche molti uomini e bambini. “La corsa è diventata una delle attività principali alla base per un corretto stile di vita. Sempre più donne corrono e si dedicano alla cura del proprio corpo. La diffusione di tante iniziative, qualitativamente importanti nel panorama nazionale e internazionale, tra queste la stessa Lierac Beauty Run, hanno decisamente contribuito alla crescita di tutto il movimento del running e ai suoi effetti benefici per tutto il pubblico che lo pratica” queste le parole dell’assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano, Roberta Guaineri. Per l’edizione 2019 si riconfermano le cinque ONP che già lo scorso anno hanno partecipato con entusiasmo al progetto e oggi intervenute durante la presentazione. Saranno infatti i partecipanti al momento dell’iscrizione a scegliere a quale di queste associazioni devolvere 5 euro dalla quota di partecipazione. Per Fondazione Umberto Veronesi è stata coinvolta la Direttrice Generale Monica Ramaioli.



L’8 giugno, in particolare, saranno ben 100 le Pink is Good che si presenteranno allo START accompagnate da Marco Bianchi. Dynamo Camp con Roberta Mottino ha ricordato le caratteristiche dell’Associazione che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa per bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche, promuovendo l’importanza del divertimento legato ad attività come la corsa. Per DiversityLab la Presidente Francesca Vecchioni ha parlato della loro attività dedicata alla lotta contro i pregiudizi, per una cultura dell’inclusione. Per il secondo anno saranno presenti il giorno dell’evento con tante attività organizzate insieme al gruppo de Le Fanfarlo, la scuola di burlesque di Lisa Dalla Via. Emanuela Ambreck della Fondazione Francesca Rava ha spiegato il lavoro della loro associazione dedicato all’infanzia e ai bambini che vivono in condizioni di disagio. Interessante il loro progetto organizzato a novembre “In farmacia con i bambini” promosso con Lierac. Mentre Professional Women Network con Claudia Bonani ha messo in luce il valore e l’importanza dell’equilibrio di genere e della meritocrazia nel mondo del lavoro.





“In questi anni abbiamo intrapreso un percorso di miglioramento per incentivare le donne a prendersi cura di loro stesse – ha dichiarato Andrea Trabuio, Responsabile Mass Events RCS Active Team – Vogliamo ringraziare tutti i Partner per uno splendido lavoro fatto a più mani che continua a portare splendidi risultati”. Alla presentazione, presente anche la giornalista di IO Donna, media partner dell’evento e da sempre vicino al mondo femminile, Martina Villa che ha affermato: “Su 8 milioni di runner il 40% sono donne e ogni anno dal 2015 il dato è in continua crescita. La corsa è donna e il comparto legato all’abbigliamento e al beauty sportivo è il secondo nel mondo dopo il food.” In rappresentanza di GARMIN, l’official timekeeper, ha partecipato il Marcom Manager Carlo Brevini che ha descritto le caratteristiche dei loro ultimi dispositivi dedicati alla corsa.

Il sabato di gara, la grande festa inizierà già nel pomeriggio, dalle ore 15:30, con l’inaugurazione del Lierac Beauty Village, all’interno della stessa Arena Civica. Qui gli iscritti potranno ritirare il pettorale e il ricco pacco gara con speciali cadeaux Lierac e Phyto, oltre alla t-shirt tecnica firmata New Balance. Il nuovo mood creativo della quarta edizione della Lierac Beauty Run sarà SHINE che farà “brillare e luccicare” tutte le runner accompagnandole sino al traguardo. Tantissime le attività previste in loco. Allo stand Lierac infatti le partecipanti potranno ricevere preziosi consigli sulla beauty routine, scattare una foto ricordo e abbellirsi con splendide acconciature Phyto, per correre nel segno della bellezza, in un mix perfetto di stile! Per portare una ventata di energia dirompente e caricare tutti i partecipanti prima della gara, grazie alla collaborazione con la AUDACE Palestre, il pomeriggio sarà animato da coreografi e personal trainer con esclusive sessioni di allenamento.



Intanto prosegue fino al 1 giugno RUN4ME Lierac, il programma di preparazione alla gara, dedicato al pubblico femminile per trascorrere una mattinata di sport e benessere in compagnia delle amiche. Alle sessioni di running, capitanate da Lucilla Andreucci, campionessa azzurra di maratona e madrina dell’intero progetto, con il sostegno dei coach di atletica leggera del gruppo sportivo Almostthere, si alternano esclusivi appuntamenti fitness, presso la AUDACE Palestre, luogo di ritrovo mattutino per ogni sessione di training. Ai consigli di bellezza Lierac, i divulgatori del partner scientifico Fondazione Umberto Veronesi abbineranno tanti suggerimenti volti a una sana e corretta alimentazione, come arma di prevenzione di numerose patologie. Per alcuni allenamenti saranno selezionate 15 donne che diventeranno le “protagoniste per un giorno” del progetto #CORRODONNA e saranno seguite da tre ambassador Garmin Elisa Adorni, Veronica Fabrianesi e Sara Galimberti. I training non saranno solo l’occasione per migliorare la propria condizione atletica, allenandosi con i consigli di vere professioniste del podismo e del fitness, ma anche scoprire le ultime novità Garmin.

