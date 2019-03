Lierac Beauty Run 2019, a Milano torna il running al femminile

Il prossimo 8 giugno, tornerà a colorare di rosa le vie del centro la Lierac Beauty Run, la corsa di LIERAC dedicata alle donne organizzata da RCS Sports & Events – RCS Active Team. Un evento, tra i più attesi dell’estate milanese, che giungerà quest’anno al suo quarto appuntamento, dopo aver coinvolto 3300 runner nel 2018. LIERAC, il brand cosmetico da sempre vicino all’universo femminile, che dal 1975 offre alle donne soluzioni mirate e innovative nella dermocosmesi in farmacia e parafarmacia, per la Lierac Beauty Run torna con un piano ricco di iniziative. Partendo da SHINE, il nuovo mood creativo, che quest’anno farà “brillare e luccicare” tutte le runner accompagnandole sino al grande evento di giugno. Ma in preparazione all’8 giugno non mancherà RUN4ME Lierac, il programma di training al femminile nato nel 2016 per accompagnare le donne a correre la Lierac Beauty Run, con un









Un piano di allenamenti esclusivo che sarà inaugurato giovedì 4 aprile alle ore 18 in Fiera Milano City durante il Milano Running Festival, la kermesse italiana dedicata alla corsa e al wellness organizzata da RCS Sports & Events al MiCo. A guidare le partecipanti del progetto RUN4ME Lierac durante gli allenamenti di running Lucilla Andreucci, campionessa italiana di maratona e Madrina di tutto il progetto, affiancata dai trainer del gruppo sportivo Almostthere. La location indoor per i training dedicati al fitness sarà invece la palestra hi-tech AUDACE, di ispirazione newyorkese, posizionata nel cuore del quartiere Repubblica (in via Parini 1). Mentre il Partner scientifico di RUN4ME Lierac si riconferma Fondazione Umberto Veronesi che, tramite i suoi divulgatori scientifici, accompagnerà i consigli di bellezza Lierac con tanti suggerimenti volti a una sana e corretta alimentazione, quale arma di prevenzione di numerose patologie. New Balance, per il secondo anno consecutivo, si conferma Technical Partner dell’intero progetto, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza al panorama femminile. calendario composto da 7 incontri totali, divisi tra running e fitness, organizzati ogni sabato mattina, dal 13 aprile al 1 giugno.Un piano didurante il Milano Running Festival, la kermesse italiana dedicata alla corsa e al wellness organizzata da RCS Sports & Events al MiCo. A guidare le partecipanti del progetto RUN4ME Lierac durante gli allenamenti di running Lucilla Andreucci, campionessa italiana di maratona e Madrina di tutto il progetto, affiancata dai trainer del gruppo sportivo Almostthere. La location indoor per i training dedicati al fitness sarà invece la palestra hi-tech AUDACE, di ispirazione newyorkese, posizionata nel cuore del quartiere Repubblica (in via Parini 1). Mentre il Partner scientifico di RUN4ME Lierac si riconferma Fondazione Umberto Veronesi che, tramite i suoi divulgatori scientifici, accompagnerà i consigli di bellezza Lierac con tanti suggerimenti volti a una sana e corretta alimentazione, quale arma di prevenzione di numerose patologie. New Balance, per il secondo anno consecutivo, si conferma Technical Partner dell’intero progetto, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza al panorama femminile.

Per partecipare al programma di allenamento RUN4ME Lierac e alla LIERAC Beauty Run è necessaria l’iscrizione online sul sito www.lieracbeautyrun.it. Novità di quest’anno, la possibilità di un acquisto combinato a un prezzo ridotto. Con l’iscrizione si avrà diritto a una sacca gara ricca di prodotti di bellezza Lierac e Phyto. E inoltre si potrà correre per una giusta causa sostenendo uno dei 5 Charity Partner del progetto: Fondazione Umberto Veronesi, Dynamo Camp, Diversity, Fondazione Francesca Rava e Professional Women’s Network.

