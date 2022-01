Letizia Moratti gioca a padel con Vieri e Zambrotta: «Ecco cosa dirò a mia figlia»

Dalla politica allo sport: Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della regione Lombardia, ha passato la mattinata di ieri a giocare a padel con grandi campioni, tra cui Gianluca Zambrotta e Christian Vieri.

«Si vince giocando di squadra. Questa mattina ho incrociato le racchette di #padel con i due campioni di calcio Gianluca Zambrotta e Christian Vieri nel campo allestito in piazza Citta' di Lombardia» scrive Moratti sul suo profilo Facebook.

Mentre continua la corsa alla poltrona del Quirinale, tra i cui noomi proposti c'è anche quello di Letizia Moratti, la vicepresidente si prende una giornata di "relax" dalla politica e prova lo sport del padel.

