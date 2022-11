Letizia Moratti si dimette dalla Sanità e vicepresidenza della Regione Lombardia: «Venuto meno il rapporto di fiducia con Fontana»

Letizia Moratti si è dimessa: «Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia».

Lo annuncia Letizia Moratti in una nota. «Per rispetto dei cittadini - spiega - con senso di responsabilità ed in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l'esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione. Per Moratti, si tratta di «un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell'azione di questa Amministrazione, che a mio avviso non risponde più all'interesse dei cittadini lombardi». Una scelta «di chiarezza di cui mi faccio pienamente carico, anche in considerazione dei provvedimenti contraddittori assunti in materia di lotta alla pandemia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA