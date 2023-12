Leopoldo, 58 anni, muore precipitando per 100 metri durante un'escursione in montagna: il corpo ritrovato grazie al suo cane

di Redazione web

Un escursionista di 58 anni, Leopoldo Bonacina, esperto alpinista locale e membro dell'Osa Valmadrera, è stato trovato morto ieri sera dopo essere precipitato in un canalone per un centinaio di metri sul monte Moregallo, in provincia di Lecco. Sono intervenuti venti volontari della stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino. L'allarme era scattato poco prima delle 18.30 per il mancato rientro dell'uomo, uscito per un'escursione con il suo cane. I volontari del Soccorso alpino hanno cominciato a perlustrare tutti i sentieri della zona, da Valmadrera (Lecco) a Canzo (Como).

Il corpo di Leopoldo ritrovato grazie al suo cane

Attorno alle 20 è stato sentito il cane che abbaiava nei pressi del canalone Belasa e questo ha permesso ai soccorritori di individuare l'uomo: era precipitato per un centinaio di metri dalla cresta e giaceva in fondo al canale. È stato attivato l'elisoccorso di Como di Areu.

Operazioni disturbate da un puntatore laser contro l'elicottero

Il Soccorso alpino ha anche reso noto che durante le operazioni persone non identificate hanno disturbato lo scenario, utilizzando un puntatore laser: «Un comportamento inappropriato, - ha denunciato il Cnsas - che mette a rischio la sicurezza dell'equipaggio dell'elicottero e importuna i soccorritori e quindi da non mettere in atto»

