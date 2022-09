Lentate, sotto effetto della cocaina con un'ascia cerca di aggredire i passanti: denunciato

di Paola Pastorini

Un uomo, un’ascia, la folla di un centro commerciale. Lui che rotea l’arma. Il panico che si genera fra la gente che fa la spesa. È accaduto qualche giorno fa nel parcheggio all’esterno del Bennet di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza. Un uomo di 38 anni di Ceriano Laghetto, incensurato, in preda alle allucinazioni dovute all’assunzione di cocaina, ha improvvisamente tirato fuori un’ascia e ha cominciato a brandirla verso i clienti che uscivano dal centro commerciale, scatenandone il panico. Poi si è diretto contro un camionista romeno che vive a Cantù, pronto a ferirlo. La memoria non può che andare immediatamente ad Adam Kabobo, il ghanese, clandestino, che nel 2013 uccise tre persone a Milano fra Niguarda e Bruzzano, girovagando con un piccone in mano e seminando terrore per le strade. Condannato a 20 anni, quella mattina di maggio disse di sentire voci che lo inducevano a colpire. A Lentate sul Seveso immediatamente i presenti chiamano il 112 e arrivano i carabinieri di Seregno che, dopo alcuni minuti, riescono a convincere l’aggressore a desistere e a convincerlo a depositare l’ascia a terra. L’uomo, ancora in evidente stato di alterazione psicofisica data dalle sostanze stupefacenti, è stato quindi messo in sicurezza e perquisito. Nei pantaloni aveva delle dosi di cocaina per uso personale. Accompagnato in caserma, al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti offendere e segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. Il camionista minacciato non ha inteso sporgere denuncia per le minacce ricevute.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 07:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA