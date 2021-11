Lego San Babila, Black Friday galattico: apertura notturna per il lancio di Lego Star Wars

Solo qualche settimana fa il Gruppo LEGO ha annunciato il nuovo epico set LEGO Star Wars AT-AT, l'ultimo lancio dell’anno della linea Ultimate Collector Series (UCS). In concomitanza con il Black Friday, e per la prima volta in assoluto, il 26 novembre il LEGO Store Milano San Babila aprirà le sue porte in sincronia con i negozi di Londra, Amsterdam, Stoccolma, Copenhagen, Parigi, Barcellona e Berlino dalle 00:01 alle 02:00 per un evento speciale: 60 fortunati fan, avranno infatti la possibilità di acquistare in anteprima uno dei 60 set disponibili del mastodontico LEGO Star Wars AT AT.

Special guests della serata una vera legione Star Wars composta da Imperiali, Ribelli e Mandalorian: agli ospiti l’ardua scelta dell'armata con cui schierarsi per una foto ricordo dell’appuntamento! Inoltre, per coloro che acquisteranno il set LEGO Star Wars AT-AT, è previsto un omaggio speciale a tema.

Come partecipare: dalle 10.30 di giovedì 25 novembre, è possibile ritirare il braccialetto che permette l’ingresso all’evento notturno presso LEGO Certified Store di Milano San Babila.

Un addetto dello store sarà posizionato all’ingresso per distribuire i pass fino a esaurimento scorte: verrà distribuito un braccialetto a persona, che non potrà essere ritirato per conto di qualcun altro e dovrà essere indossato al polso al momento del ritiro. Per maggiori informazioni: LEGO.com

