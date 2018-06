Sotto le stelle di Legnano, tra reggae, hip hop, pop e rock, la musica è per tutti i gusti. Prosegue la serie dei festival che sta portando grandi nomi della musica a esibirsi fra Milano e provincia. Questa volta tocca al Rugby Sound Festival, arrivato alla sua edizione numero 19, che prende il via venerdì negli spazi dell’Isola del Castello. Ad aprire le danze, toccherà alla musica in levare di Ziggy Marley, ovvero il primogenito di sua maestà del reggae Bob Marley, atteso per venerdì sera. Sabato, invece, le note saranno quelle dell’hip hop tutto italiano e a metterci la firma, oltre che la voce, sarà Fabri Fibra. Il mese di luglio il Rugby Sound si aprirà poi all’insegna del pop nostrano, perché i convocati sotto i riflettori per domenica sono Max Pezzali, Nek e Francesco Renga (foto grande), alle prese con il loro tour in formato trio che sta mietendo successi in tutta Italia. Alla quota rock del festival sono invece stati assegnati i Saor Patrol, formazione scozzese con il pallino del folk ma in chiave elettrica (lunedì 2); i Lacuna Coil della rockeuse Cristina Scabbia e soci (martedì 3), fino agli aretini Negrita che chiuderanno la rassegna domenica 8. Nel mezzo, spazio ancora per il reggae con Alborosie (mercoledì 4), per la trap di Sfera Ebbasta (giovedì 5), per il punk firmato The Hives (venerdì 6) e per la serata danzante con la Deejay Time (sabato 7). Dal 29 giugno all’8 luglio, via Castello, 1. Legnano. Orari e prezzi diversi. Il programma su rugbysound.it.

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..