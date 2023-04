A Legnano i libri vanno a spasso nei secoli con il Festival della Letteratura storica

di Paola Pastorini

Che storia questo festival! C’è di tutti per tutti. Dalle suggestioni medioevali alla graphic novel, dal diritto al romanzo storico. È La storia tra le righe, nuovo Festival di Letteratura Storica che si tiene a Legnano, da oggi a domenica, ospitato tra il Castello Visconteo e Villa Jucker. La città scenario della battaglia che vide, nel 1176 le truppe della Lega Lombarda fermare la calata dell’esercito imperiale di Federico Barbarossa, è la cornice perfetta per scorrazzare lungo i secoli. Antica, moderna e contemporanea dalla narrativa alla saggistica, dai laboratori per bambini ai libri per ragazzi, dai testi accademici alle graphic novel, dalle inchieste giornalistiche alle riflessioni sulle questioni dell’attualità, la storia è protagonista indiscussa.

Oggi taglio del nastro alle 21 con lo scrittore Marcello Simoni che guiderà gli spettatori alla scoperta di come nasce un romanzo storico, tra fatti veri ed elementi narrativi. Tra gli ospiti, lo scrittore Marco Buticchi; Paola Cereda, fresca vincitrice del Premio Wondy/giuria popolare, il giurista e saggista Gherardo Colombo che chiuderà la manifestazione domenica con una riflessione sulla Costituzione.

Le mattine del 15 e 16 aprile incontri fra universitari e l’antichista Laura Pepe e con il medievista Duccio Balestracci, con la partecipazione di Paolo Grillo.

Tre i laboratori a tema storico dedicati ai più piccoli: l’avventura per giovani investigatori Mistero al Castello, la caccia al tesoro Dov’è finito il tesoro degli Allahakbarries? con Luca Crovi e la lettura animata Alla scoperta del Castello: storia e storie delle contrade con laboratorio sul Palio e le Contrade, a cura di Fortuna Nappi. Dal 14 al 16 aprile. Legnano (MI). Ingresso libero Tutto il programma su www.fondazionepalio.org

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA