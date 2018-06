A quindici mesi si chiude in auto giocando con le chiavi. Poliziotti in libera uscita forzano la portiera e lo salvano

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un bimbo di 15 mesi è rimasto chiuso all'interno della vettura, mentre la mamma stava cercando di riporre il passeggino in auto. Il bimbo, giocando con le chiavi, ha azionato la chiusura delle portiere. È stato però salvato dallapolizia che, visto il gran caldo, ha forzato in condizioni di sicurezza la serratura.È accaduto, verso le 12 di sabato, a Legnano nel Milanese. Alcuni agenti del Commissariato locale, liberi dal servizio,hanno notato la presenza di un capannello di persone attorno ad una Bmw, in centro della cittadina in via Magenta. La donna aveva cercato di aprire la portiera con l'aiuto di due giovani passanti e avvisato il marito che stava andando a casa per prendere le chiavi di riserva. I poliziotti, temendo per le condizioni di salute del piccino hanno aperto la portiera.Tutto si è risolto bene e il bimbo ha potuto riabbracciato senza conseguenze i suoi genitori.