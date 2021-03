Milano, il Legend Club chiuso da ottobre. Il patron Refolo: «Siamo in quarantena rock»

Lassù, in cima alla grande città, proprio a ridosso del Parco Nord, in viale Fermi 98, c’è un angolo di buona musica e verde dove l’inverno ma soprattutto l’estate metropolitana trova una cornice di fuga dai rumori sbagliati e un rifugio nei rumori giusti. Quest’oasi si chiama Legend Club, il locale fondato tredici anni fa da Federico Refolo, genuino imprenditore e gestore, uomo di felici intuizioni e di fatti che, se deve spiegare la sua passione, non ha astuzie dialettiche ma parole dirette.

Come tutti i live club, anche il Legend ha i battenti chiusi. Se l’aspettava una quarantena rock di questo tipo?

«Impossibile anche solo immaginarla. La verità è che questo è un incubo. Siamo senza musica da ottobre, nel pieno di una crisi durissima, e non siamo purtroppo a conoscenza di possibili sviluppi. Si aspetta e basta».

È quantificabile il danno economico subito?

«Le cifre girano da tempo per tutti i live club, e le istituzioni le conoscono bene. Per noi, forse, sono anche peggio: oltre il 90% di sicuro. Speravamo nell’estate, a giugno e luglio il lavoro è ripreso, anche se con poco pubblico. In agosto ci illudevamo in una maggiore presenza di milanesi in città, causa emergenza, ma se ne sono andati in molti. Ed è anche comprensibile, dopo quella primavera in clausura».

Anche voi avete partecipato all’iniziativa “L’ultimo concerto”?

«Sì: più di 130 live club italiani hanno ospitato in diretta un videoclip con grandi star della musica come Ligabue e Manuel Agnelli che, mettendoci la faccia ma non le parole, hanno sensibilizzato pubblico e istituzioni su un mondo bloccato e con pochi aiuti. Persino il gruppo Lo Stato Sociale, il 4 marzo scorso al Festival di Sanremo, ha preso parola per difendere i live club».

In questi anni il Legend si è fatto apprezzare dai milanesi: qual è la sua formula?

«Siamo diventati una destinazione prediletta da chi ama il rock. E poi devo rendere gli onori al nostro direttore artistico Filippo Puliafito, una persona che vive sull’onda della passione e che è riuscito a dare al cartellone un taglio preciso. Nel 2019 abbiamo ospitato 229 concerti, con cinque o sei data a settimana, con duecentocinquanta spettatori di media».

Confida nella campagna vaccinale?

«Dobbiamo crederci tutti, per forza. Qui avevo tre dipendenti e il resto è conduzione familiare. Ma siccome la speranza è sempre l’ultima a morire, sto lavorando per la riapertura dell’Indian’s Saloon a Bresso, un live club in via Ostiglia che per anni è stato un punto di riferimento».

