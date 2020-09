Lega, salgono a nove gli indagati per peculato

Matassa complessa da dipanare. È l'inchiesta dei fondi della Lega partita dalla vendita del capannone di Lombardia Film Commission, e che ha portato cinque giorni fa all'arresto di tre contabili ritenuti vicini al Carroccio. Sono nove a questo punto in totale gli indagati per peculato nel caso del capannone di Cormano. Oltre ai cinque ai quali è stata applicata la misura cautelare, tra cui i tre commercialisti di fiducia della Lega e il prestanome Luca Sostegni, figurano anche Pierino Maffeis, Elio Foiadelli e Vanessa Servalli, amministratori di società riconducibili ai professionisti finiti ai domiciliari. Ed è indagato, come si sapeva, anche l'imprenditore Francesco Barachetti. È quanto emerge dalla richiesta di rogatoria in Svizzera depositata negli atti dell'indagine. Nella rogatoria del 18 agosto i pm parlano anche della «società di sede panamense che scherma un conto in Svizzera», finita anch'essa al centro delle indagini.

La Procura di Milano sta cercando di capire se gli indagati raccogliessero fondi neri per il partito e la sua indagine si affianca a quella di Genova per riciclaggio sugli ormai noti 49 milioni di euro. I magistrati milanesi continuano nella raccolta di testimonianze che rafforzano il quadro di vicinanza tra i tre commercialisti ai domiciliari e i piani alti del Carroccio. Per esempio, quella di Cristina Cappellini, ex assessore lombardo: Alberto Di Rubba, ex presidente della Lombardia Film Commission e direttore amministrativo per la Lega al Senato, «era uomo di stretta fiducia di Salvini, faceva parte del suo entourage» e «doveva mettere a posto i conti della Lega». E la sua candidatura alla presidenza della LFC, che acquistò un capannone a prezzo gonfiato per 800mila euro di soldi pubblici «drenati», fu proposta «da Centemero», tesoriere leghista e molto vicino pure ad Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera e anche lui arrestato. O che Michele Scillieri, commercialista finito ai domiciliari giovedì, «si vantava delle amicizie che aveva con Di Rubba e altri esponenti locali della Lega, tanto da aver ricevuto un incarico per cercare di vendere la sede della Lega di via Bellerio». Lo ha dichiarato il 29 luglio ai pm Luca Sostegni, arrestato per il suo presunto coinvolgimento come prestanome nell'inchiesta Film Commission. «Ricordo che c'era fretta di concludere perché trattandosi di un immobile di proprietà della Lega Nord, si correva il rischio del sequestro dalla Procura di Genova, in relazione alle indagini per la truffa sui rimborsi elettorali». Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 09:30

