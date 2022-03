Se devi dire una bugia dilla grossa, da stasera al Manzoni. Paola Quattrini sarà Natalia

Le bugie si dicono sempre grosse. Oggi come trent'anni fa. Torna da stasera al 10 aprile al Manzoni Se devi dire una bugia dilla grossa, cavallo di battaglia della ditta Dorelli, Quattrini, Guida ripreso dalla prima rappresentazione del 1986 sotto la regia di Pietro Garinei, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita. La nuova produzione dello spettacolo è prodotta dalla Ginevra Media Production con la direzione artistica di Gianluca Ramazzotti. L'allestimento è ispirato a quello originale con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la hall dell'albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda del ministro del Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con una collega dell'opposizione. La versione attualizzata ad oggi dello spettacolo vede un cast eccellente con protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e la partecipazione di Paola Quattrini (nella foto con Ramazzotti) che per la terza volta interpreterà il ruolo di Natalia, la moglie dell'onorevole. «Mi sento più giovane di trent'anni facendo questa commedia che mi riporta indietro nel tempo», dice Paola Quattrini. «Mi fa ringiovanire questa commedia e così anche la gente che riderà durante lo spettacolo uscirà dalla sala più leggera». La regia è di Luigi Russo «un ottimo regista che con rispetto ha ripreso in mano lo spettacolo è l'ha rinfrescato e reso fruibile per i tempi in cui viviamo», ha aggiunto Gianluca Ramazzotti, «abbiamo cambiato però pochissimo, la commedia è quella e si ride tantissimo». Sul palco ci sarà anche Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi. «Ho cercato di attualizzare il personaggio dell'amante. Invece di farla tipicamente anni 80, ho cercato di renderla più vicina a me, l'ho resa più eccentrica e luminosa, il pubblico viene trasportato in questa bolla e si divertirà molto». Il cast comprende anche Nini Salerno, Sebastiano Colla e Marco Cavallaro.

