Le auto storiche della Coppa Milano-Sanremo 2021 sfilano davanti al Castello Sforzesco

(Agenzia Vista) Milano, 6 Maggio 2021 Al via la XIIª Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, storica gara automobilistica nata nel 1906. Gli oltre 70 equipaggi iscritti alla manifestazione sportiva sono sfilati a bordo delle loro auto storiche per le vie di Milano per la parata inaugurale. Dopo il passaggio davanti alla sede dell’Automobile Club Milano e il transito per le vie del Quadrilatero della moda e di Porta Nuova, sono giunti al punto di arrivo davanti al Castello Sforzesco per la presentazione ufficiale prima della partenza vera e propria verso la Liguria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

