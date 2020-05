Riapre nel cuore di Milano il Flagship Store Lavazza

, azienda leader in Italia nel mercato del caffè e tra i principali player riconosciuti a livello mondiale, a partire dal 29 maggio riapre in Piazza San Fedele ail suoStore. Un ritorno alle abitudini e al piacere quotidiano arricchito con nuove proposte pensate per riappropriarsi della città con il gusto e l’eccellenza del caffè Lavazza. Un piccolo omaggio di coffee design attenderà i milanesi per tutto il weekend per un gioioso “bentornato”. Da sempre aperto alla città e vicino ai tantilovers, il Flagship Store Lavazza riapre nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e con nuovi servizi per rispondere alle esigenze del contesto attuale, confermandosi ancora una volta come innovativo hub di cultura del caffè.“Siamo lieti di dare il bentornato a tutti i cittadini nel nostro Flagship Store, un luogo accogliente dove brand e consumatori potranno vivere una nuova quotidianità recuperando piccoli gesti come quello del bere un caffè di qualità piacevolmente seduti oppure un ‘caffè da passeggio’ da gustare tra le suggestive vie del centro,” ha commentato Gloria Bagdadli, Marketing Retailing Director di Lavazza. “Nei primi giorni di ripresa e per tutto il weekend abbiamo inoltre pensato di accogliere i milanesi con un assaggio speciale di coffee design, proposta unica e distintiva del locale.” Uno spazio inclusivo e contemporaneo che si apre ancora una volta alla città di Milano grazie ad una speciale Coffee Station, dotata di un’innovativa tecnologia, in collaborazione con Modbar. Camminando per il centro i clienti potranno gustare un caffè “to-go” che porta la qualità Lavazza anche in paper cup personalizzate per lo store con le illustrazioni di Gianluca Biscalchin. Scegliendo il proprio “caffè da passeggio” preferito tra espresso, cappuccino, cold brew, salentino e tante altre ricettazioni, da abbinare con delizie dolci e salate, si potrà vivere una nuova esperienza di caffè riscoprendo la bellezza di Milano.All’interno dello store e nell’ampliato dehor esterno si potrà inoltre continuare a consumare in tranquillità l’ampia offerta di caffetteria e gastronomia, con le speciali ricettazioni di Coffee Design e Slow Coffee. L’esperienza di gusto eccezionale del Flagship Store Lavazza si potrà vivere anche comodamente a casa o per una pausa in ufficio, grazie alla modalità take away e al servizio di delivery “Il caffè è in arrivo!”, gestito direttamente dallo staff con consegne nelle vicinanze dello spazio, chiamando direttamente il numero di telefono del locale (342 841 1682).