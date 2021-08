Laura Ziliani, senza vestiti il cadavere ritrovato nel torrente del Bresciano. Gli inquirenti: «È la donna scomparsa». Ma serve l'esame del dna

Sarà l'istituto di medicina legale degli Spedali civili di Brescia ad effettuare l'esame del Dna e l'autopsia sul corpo ritrovato ieri a Temù, in provincia di Brescia. Gli inquirenti non hanno dubbi che si tratti di Laura Ziliani, ma serve la prova scientifica per avere certezze che si tratti della 55enne svanita nel nulla l'otto maggio.

Il cadavere era praticamente nudo, se non con l'intimo, e non aveva le scarpe. Circostanze sulle quali sta lavorando la Procura di Brescia con il pm Caty Bressanelli che ha assegnato gli incarichi medici all'equipe del professor Andrea Verzeletti.

