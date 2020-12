«Lara Comi ha truffato la Unione Europea». Maxi sequesto all'ex europarlamentare

Cinquecentomila euro sequestrati e nuove ipotesi di truffa per la ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi. Ieri la Finanza di Milano ha eseguito il decreto di maxi sequestro disposto dal gip Raffaella Mascarino nei confronti di Comi e di 5 indagati per l’ipotesi di truffa ai danni dell’Ue nell’inchiesta dei pm di Milano Bonardi, Furno e Scudieri. L’ex europarlamentare, 37 anni, era già finita ai domiciliari nel 2019, poi tornata libera, per corruzione, emissione di false fatture e truffa nei confronti dell’Ue, per le quali la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio nel procedimento “mensa dei poveri” con al centro il presunto “burattinaio” Nino Caianiello, ex responsabile azzurro a Varese. Nel caso di truffa all’Unione europea si parla di contratti con persone nominate assistenti stipulati per incassare pagamenti dal Parlamento europeo per prestazioni rimaste solo sulla carta, oppure minimali, perché quei soggetti non svolgevano «alcuna attività». E gran parte dei compensi versati dall’Ue sarebbero finiti, poi, in contanti «alla stessa Comi o al padre», oppure «mediante bonifici» sul conto dell’ex europarlamentare e «dell’associazione Europe4you» a lei «riconducibile», come si legge nelle indagini. È questo il quadro delle due nuove accuse che hanno portato al sequestro preventivo del denaro. «Già da una prima lettura dei nuovi capi d’imputazione - ha spiegato il difensore di Comi Gian Piero Biancolella - emerge l’infondatezza dell’assunto accusatorio, che contesteremo con fermezza». Secondo l’accusa tra il 2014 e il 2017, l’Ue avrebbe versato quasi 105mila euro come compensi per il contratto all’assistente locale di Comi, Enrico Giovanni Saia (indagato), indotto a sottoscriverlo da altri due indagati, Giannipio Gravina e Alessia Monica. E sempre l’Ue avrebbe versato altri 522mila euro, tra il 2011 e il 2014, per la figura dell’assistente locale Maria Carla Ponzini (indagata). Solo «una minima parte del compenso» andava agli assistenti», secondo le indagini. Il denaro confluiva «sui conti del terzo erogatore» Gianfranco Bernieri (indagato e marito di Ponzini) e poi andava a Comi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 08:50