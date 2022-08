Scende sotto casa per lamentarsi del baccano e un 17enne gli tira un pugno: mandibola fratturata

Scende sotto casa per chiedere a un gruppo di ragazzi di spostarsi perché fanno troppo rumore e non riesce a riposare, e per tutta risposta un diciassettenne gli sferra un potente pugno in pieno viso che gli provoca la frattura della mandibola.

È successo stanotte a Lodi e la vittima è un quarantenne. Il diciassettenne è stato immediatamente bloccato da una volante che si trovava a passare. È stato, quindi, denunciato alla Procura dei minorenni di Milano per lesioni gravi e falsa attestazione sulle proprie generalità perché, portato in questura ha dato un nome falso. Il quarantenne aggredito ha rimediato 30 giorni di prognosi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 22:16

