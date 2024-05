Lambro esondato a Milano, carpe in strada salvate dai dipendenti MM

di Redazione web

Maltempo e Lambro esondato nella zona Nord di Milano. Oltre che a risolvere i gravi disagi per i residenti di zona Niguarda, questa mattina i dipendenti di MM al lavoro hanno anche provveduto a salvare alcune carpe che erano uscite dall'alveo del Lambro e galleggiavano lungo le strade del quartiere.

Sono numerosi gli interventi della polizia locale per la viabilità e delle squadre del verde che lavorano dove sono caduti alberi e rami. Ad essere colpito è stato soprattutto il quartiere Ponte Lambro dove il fiume Lambro è esondato. La vasca del Seveso ha evitato fino a questo momento le esondazioni nei quartieri Niguarda, Prato Centenaro e Isola ma al momento è piena e, in considerazione del fatto che fitte piogge sono previste per tutta la notte, è alto il rischio anche in questo caso di una esondazione. Dal Comune invitano a non fermarsi nelle zone dove c'è il rischio che Seveso e Lambro esondino, nei sottopassi, sotto alberi, impalcature, tende o dehors e chiedono di mettere in sicurezza su balconi e terrazze di tutti gli oggetti e vasi che possono essere spostati da pioggia e vento.

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha confermato anche per oggi l'avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e rischio idraulico.

