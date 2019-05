Va a rubare in un centro sportivo, ma in campo giocano i carabinieri. Arrestato

Sabato 18 Maggio 2019, 11:38

Posto sbagliato e momento sbagliato. E' questo che deve aver pensato il giovane ladro arrestato lo scorso giovedì mentre cercava di(Milano).che lo hanno colto sul fatto e arrestato.Un cittadino albanese di trentatré anni, si è intrufolato lo scorso giovedì nel centro sportivo "Ardor" di Bollate. Il ladro è andato subito verso gli spogliatoi attirando però l'attenzione degli atleti in campo, che per sua sfortuna erano carabinieri. L'uomo è stato sorpreso mentre cercava di aprire gli armadietti degli spogliatoi con un cacciavite, i carabinieri, ancora con la divisa da calcetto, lo hanno bloccato dopo un inutile tentativo di fuga e arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. L'uomo sarà giudicato per direttisima.