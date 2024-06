Ladro di bronzo nei cimiteri, arrestato a Corsico: in una sola volta ripuliva fino a 25 tombe

di Cecilia Legardi

È stato arrestato il 21enne che ha rubato in diversi cimiteri: portava via materiali in bronzo e altri metalli preziosi con la sua banda, tra cui vi era il fratello.

Un uomo di 21 anni, cittadino romeno e nato in Italia, e' stato arrestato dai carabinieri come esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d'Appello francese, accusato di furti all'interno di cimiteri. Il 21enne infatti sarebbe parte di una banda, dove tra gli altri era presente anche il fratello, che tra luglio e agosto 2023 ha colpito undici cimiteri francesi, tutti in zone vicine a Colmar. Il modus operandi della banda prevedeva il sopralluogo diurno e successivamente il colpo materiale - con in un'occasione addirittura 25 tombe ripulite, portando via il bottino in bronzo o altri metalli preziosi. L'arrestato in Italia lavorava come magazziniere, prima che i carabinieri lo rintracciassero a Corsico, trasportandolo a San Vittore.

