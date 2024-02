La “Rossa” fino a Baggio, 145 milioni dal governo

di Simona Romanò

La Rossa si allunga e restyling della metrotranvia Milano-Limbiate. Andiamo con ordine: la M1 arriverà fino a Baggio. Sono infatti in arrivo dal governo 145 milioni di euro per il prolungamento da Bisceglie con altre tre stazioni, ovvero Baggio-Olmi-Parri/Valsesia. Lo ha annunciato, ieri, a margine della conferenza regionale sulla salute organizzata dal Pd Lombardia, l'assessore alla Mobilità, Arianna Censi. Le gare verranno bandite nel 2024 e quindi «penso che i lavori inizieranno proprio a fine 2024, massimo inizio 2025». Non solo. Altri 88 milioni e 435mila euro serviranno invece alla riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate. Risorse a cui si aggiungo 47 milioni e 668mila euro per l'ampliamento del deposito Gallaratese per i treni della M1.

Nel dettaglio: per quanto riguarda il prolungamento della M1 fino a Baggio, il costo totale dell'opera è di 543 milioni di euro. Quale percorso? Dalla stazione di Bisceglie ci si propaga verso Ovest e sono in programma altre tre nuove fermate per servire le zone più periferiche della città, di cui si parla da tempo (Baggio-Olmi-Parri/Valsesia) per un prolungamento complessivo di circa 3,3 chilometri. La durata prevista per i lavori è di circa 5 anni.

Non solo comunque metrò: nei mesi scorsi il Comune, con il Pd cittadino, aveva spesso sollecitato il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, «sullo stanziamento dei fondi, in particolare per il Frecciarancio Milano-Limbiate i cui extracosti erano arrivati a quasi 30 milioni di euro. Ma la mancanza di questi fondi aveva impedito di bandire la gara entro giugno 2023 mandando in fumo altri 59 milioni di euro: il Comune chiedeva dunque al Mit di «coprire» l’ammanco con, appunto, quasi 89 milioni di euro. Che a questo punto sono stati stanziati e arriveranno, secondo tanto atteso annuncio da Roma, «nelle prossime 2-3 settimane».

L’opera era finanziata con risorse dello Stato per un totale di 102 milioni e 840 mila euro, e dagli enti sottoscrittori dell’accordo (oltre a Milano, anche da Paderno Dugnano, Varedo, Senago e Limbiate, oltre che da Governo e Regione Lombardia) per 45 milioni e 384 mila euro. Durata dei cantieri? Non dovrebbero durare più di circa tre anni e mezzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 06:00