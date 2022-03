La Luce Al Buio Galaxy S22. Con Samsung e C2C Festival va in scena la Nightography

I prossimi 26 e 27 marzo a Milano lo Spazio Maiocchi, location dove arte, design e moda si uniscono per dare vita a nuove esperienze culturali, sarà animato dall’installazione site specific del visual designer Weirdcore, con la cantante sudcoreana Lim Kim e il musicista e compositore Lorenzo Senni. Costituita da fasci luminosi in uno sfondo completamente oscuro, l’opera coniuga dimensioni artistiche apparentemente distanti ma di fatto contigue e in costante dialogo, per creare un’esperienza affascinante e immersiva. Il progetto di C2C Festival e Samsung rappresenta una nuova ideazione e produzione artistica che tra i vari obiettivi ha soprattutto quello di indagare una possibile utopia contemporanea a supporto delle scene e community locali.

“Mostrando la luce nell'oscurità da diverse prospettive, l'installazione consente al pubblico di viverla a occhio nudo e allo stesso tempo di vederla attraverso l’illuminazione delle fotocamere del Galaxy S22.

Le diverse velocità dell'otturatore di ciascuna fotocamera producono rappresentazioni frammentate dei raggi laser, rendendo la visuale veloce e dinamica. I laser interagiscono con una composizione musicale inedita di Lorenzo Senni e Lim Kim, composta da arpeggi di synth del compositore italiano e voci coreane della cantante di Seoul” - Weirdcore Il progetto co-ideato da C2C Festival e Samsung nasce con l’intenzione di celebrare Galaxy S22 Ultra e il concetto di Nightography. L’innovativo e potente smartphone Galaxy, grazie al suo straordinario comparto fotografico, è infatti in grado di esaltare ogni tipo di soggetto, assicurando scatti nitidi e dettagliati in qualunque condizione di luce, anche al buio come nel caso dell’opera visual di Weirdcore. Le funzioni avanzate di Nightography aprono un ampio ventaglio di possibilità di scatto e ripresa, ottimizzando l’illuminazione e contribuendo così a far vivere l’opera d’arte anche in contesti nuovi, inserendosi perfettamente nel solco della creatività innovativa e rivoluzionaria cara a C2C Festival.

La Luce Al Buio created with Galaxy S22 26 e 27 marzo 2022 10:30 - 22:30 Spazio Maiocchi - Via Achille Maiocchi, 7 - MILANO

Per visitare l’installazione è necessario registrarsi gratuitamente su dice.fm tramite questo link. Ogni visitatore riceverà in omaggio il manifesto dell’evento.

