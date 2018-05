“Un episodio ingiustificabile, che per fortuna non ha avuto conseguenze che avrebbero potuto essere gravissime. Ho già parlato con l'assessore Claudia Terzi, che mi assicurato di voler immediatamente fare chiarezza su quanto successo e alla quale ho annunciato la mia intenzione di presentare un'interrogazione in". Lo denuncia il(Gruppo misto) commentando quanto avvenuto questo pomeriggio sul treno regionale 2071“Dopo l’annuncio per la fermata a Romano di Lombardia - prosegue Viviana Beccalossi - il treno ha inspiegabilmente ‘saltato’ il regolare stop. Alcuni passeggeri hanno azionato ila, scendendo sui binari per tornare a piedi verso la stazione, a loro rischio e pericolo”. “Pur stigmatizzando il comportamento di chi ha comunque commesso un abuso fermando il treno - conclude Viviana Beccalossi - mi domando come possa essere accaduto un fatto del genere, su un convoglio carico di studenti e pendolari. Mi auguro che siano verificate le cause di ciò che è successo, che Trenord fornisca spiegazioni plausibili e individui gli eventuali responsabili di questa follia”.