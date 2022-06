L'oro delle Ande: mostre, incontri e musica, un anno di Perù al Mudec

Diecimila chilometri sul mappamondo, due passi nel cuore. Milano apre il suo al Perù di ieri e di oggi con un anno dedicato al paese sudamericano e alla cultura andina.

È il museo del Mudec, con una mostra e una serie di convegni, workshop, performance di danza, teatro di burattini e perfino la pubblicazione di podcast con fiabe peruviane per bambini, a celebrare un paese e una civiltà affascinanti, tutta da scoprire prima ed oltre gli Incas.

Il palinsesto di approfondimenti de L'Anno del Perù prende il via già domani con una round table su Chan Chan la città sacra a cura di Francesca Colosi. «Tutti gli incontri e le conferenze, dall'archeologia all'arte tessile andina spiega la direttrice del Mudec Marina Pugliese avranno una forma non convenzionale e divulgativa, in forma di aperitivo, presso il bistrot del museo». Il senso è chiaro: il racconto del Perù deve essere un'esperienza agile e immersiva. Così come assolutamente immersive saranno le esperienze al via dall'autunno: i workshop delle due danze peruviane l'antica Huayno il 24 settembre e la più moderna Marinera il 26 novembre, a cura dell'artista italo-peruviano Davide Avila. E naturalmente la grande mostra Machu Picchu e gli Imperi d'Oro del Perù in cartellone al Mudec dall'8 ottobre al 19 febbraio, per la curatela di Ulla Holmquist, direttrice del Museo Larco di Lima, e della francese Carole Fraresso. La mostra porta a Milano una ricca collezione di reperti archeologici (più di 200 manufatti, alcuni risalenti a cinquemila anni fa), da opere in terracotta a maschere celebrative, ori, argenti, tessuti. Una parte della mostra fornirà un'esperienza virtuale tra le rovine del Macchu Picchu.

Nel cartellone anche una quattro giorni (19-22 ottobre) dedicata ai tessili precolombiani, con oltre cinquanta esperti internazionali e lectio magistralis di archeologi come Arabel Fernandez e etnografi come Claudia Rocha. E siccome il Perù è anche gusto, non mancheranno incontri gastronomici: ogni mese, la Pisco Night dedicata al celebre liquore e il brunch peruviano.

Mudec. Via Tortona 56. Orari vari. Ingresso libero. Informazioni www.mudec.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 07:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA