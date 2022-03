Villa Necchi diventa un vivaio: nel weekend torna "Soffio di primavera"

L'inverno finisce questo week end. Almeno a Villa Necchi Campiglio, che domani e domenica ospita la 9ª edizione di Soffio di primavera, la mostra mercato organizzata dal Fai (il Fondo per l'ambiente italiano): una due giorni dedicata all'esposizione di piante, fiori e prodotti per il giardino appositamente selezionati da una trentina di vivaisti.

In vendita fiori di ogni tipo, ma anche piante aromatiche e da orto, oltre ad attrezzi, arredi da giardino e libri dedicati al verde. Non solo l'occasione per abbellire giardini e terrazze, imparando come prendersene cura con i consigli di esperti, ma anche un'esposizione ragionata di specie più o meno rare per una lezione di botanica a cielo aperto, con cui il Fai intende promuovere una cultura della natura, anche a partire dal proprio balcone. Ad arricchire la manifestazione un programma di incontri con docenti e scrittori, paesaggisti e agronomi, giardinieri e vivaisti, illustratori e chef, per approfondire la conoscenza delle piante e dei fiori e fare esperienza di giardinaggio come attività ricreativa ed educativa. Ingresso 7 euro, ridotto 5.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 08:34

