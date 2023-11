Kimberly Bonvissuto, l'appello del papà: «Se mi stai sentendo chiamami. Non voglio che finisca come Giulia»

di Redazione web

La scomparsa di Kimberly Bonvissuto, una ragazza di vent'anni che vive a Busto Arsizio (Varese) e di cui non si hanno notizie ormai da quattro giorni, sta facendo rivivere ai genitori un incubo simile a quello vissuto dai familiari di Giulia Cecchettin, la 22enne morta in Veneto pochi giorni fa. Una vicenda ancora non del tutto chiara: il telefono della giovane, scomparsa da lunedì, è spento ormai da giorni.

L'appello del papà di Kimberly

Il padre Mariano Bonvissuto, rientrando a casa in serata, ai giornalisti ha lanciato un appello rivolto proprio alla figlia: «Kimberly, se mi stai sentendo, chiamami.



«Si stanno impegnando seriamente - ha aggiunto -, lo posso dire perché sono andato stamattina, facendo anche volare un elicottero». «Io devo stare fermo ad aspettare loro che mi danno risposte in merito a quello che hanno. Altro non posso dire - ha sottolineato - Con i tempi che siamo e quello che stiamo attraversando e quello che è successo fino a pochi giorni fa... non voglio che succeda a mia figlia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA