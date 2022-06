Kia, il cane poliziotto fa scoprire la centrale dello spaccio: 80 chili di droga nascosti nell'appartamento

Una centrale della droga in un appartamento alle porte di Milano. La Polizia di Stato sequestra oltre 80 kg di droga e arresta uno spacciatore Ieri la Polizia di Stato ha arrestato a Vignate (Milano) un cittadino italiano di 47 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, a seguito di attività d'indagine volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno rintracciato l'uomo che utilizzava un appartamento a Vignate (Milano) come deposito e stoccaggio di sostanza stupefacente.

All'interno dell'appartamento gli investigatori hanno trovato, con l'ausilio dell'unità cinofila ed il cane poliziotto "KIA", oltre 80 chili di droga: 13.7 chili di marijuana, 46 di hashish e 1 grammo di cocaina custoditi all'interno della cantina e in un box auto, mentre i rimanenti 20 chili di hashish all'interno dell'abitazione.

La perquisizione ha permesso di rinvenire anche una macchina per il sottovuoto, sacchetti per il confezionamento della sostanza e un taglierino; l'uomo invece è stato trovato in possesso di 300 euro probabile provento dell'attività di spaccio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Giugno 2022, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA