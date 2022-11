Keila Guilarte "Mi tierra": la mostra evento di presentazione del libro a Milano

Sono immagini attraverso cui emerge l’anima del soggetto, che si traducono in ritratti intimi e profondi, di volti e circostanze. Trenta opere in bianco e nero, dedicate alla sua terra, Cuba, scattate su pellicola e stampate in grandi dimensioni, che permettono di ricostruire l’identità di un popolo. Quello di cui Keila Guilarte fa visceralmente parte. Dopo anni come modella con fotografi leggendari e brand internazionali che si sono contesi il suo fascino esotico, Keila capisce che vuole altro. Si avvicina alla macchina fotografica, e il punto di vista si inverte. Inzia a scattare per scoprire il lato più profondo delle cose. E nel farlo si riavvicina alla sua Cuba, lasciata molti anni prima con qualche ferita aperta, che la sua Canon forse può guarire.

Ogni scatto è un incontro vibrante, vero, la cui vitalità e bellezza emerge con forza e immediatezza, dove meno te la aspetti: tra le rughe di un vecchio, nei piedi di una ballerina, tra i ragazzi che scherzano sul Malecòn, sul volto di una fattucchiera o in una baracca di periferia. E così, dopo aver percorso in lungo e in largo gli itinerari della sua infanzia, si delinea il diario personale di immagini non rubate, e non posate, della sua Cuba.

Da cui nasce il libro, appena uscito con SilvanaEditoriale, che per la prima volta si trasforma a Milano in mostra, Mi tierra: “il ritratto intimo di Keila attraverso i volti e la gestualità degli altri”, per dirla con le parole dell’imprenditrice e giornalista Gisella Borioli, tra le autrici del volume. La mostra, allestita negli spazi del Moscova District Market e curata da Patrizia Madau, è a ingresso libero e gratuito. I proventi realizzati dalla vendita del libro saranno integralmente devoluti in beneficenza ad AICEC, Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba.

PROFILO BIOGRAFICO

Keila Guilarte nasce a Santiago di Cuba. Nell’isola caraibica trascorre i primi anni della sua vita dedicandosi con impegno e dedizione allo sport. Atleta nazionale di nuoto sincronizzato per dieci anni e laurea ISEF, temprata dai principi del “Fair Play” e abituata alle sfide, supera l’embargo e le innumerevoli difficoltà che ne derivano e arriva in Italia. Keila inizia a lavorare nella moda e nella televisione, la sua bellezza e la sua semplicità la portano a collaborare con grandi brand della Fashion Industry e del Make-up. A partire dal 2009 vive fra Parigi e Milano, dove sfila per Dior Couture, Jean Paul Gaultier, Armani, Marc Jacobs, La Perla e tanti altri. Dopo questa esperienza, la sua sensibilità artistica la porta a sviluppare un reale interesse per la fotografia, sua grande passione. In seguito, matura conoscenze in ambito analogico-digitale, che le consentiranno di iniziare la sua carriera come fotografa professionista nella moda. Dall’amore per la sua isola e gratitudine alla vita nasce la realizzazione del suo primo libro fotografico “Mi Tierra”, tributo a Cuba. Nel 2019 la sua prima mostra fotografica a Trieste promossa nell’ambito del Programma di cooperazione culturale internazionale con il governo di Cuba: “Creative Hub FVG- Cuba,” premiata poi nel 2021 dall’associazione “The Children for peace” di Milano.

INFORMAZIONI

Cosa: Keila Guilarte, Mi Tierra, mostra evento di presentazione del libro edito da SilvanaEditoriale

Quando: martedì 29 novembre, ore 18.30-20

Dove: Moscova District Market, Via Alessandro Volta 7/A, Milano

Ingresso: libero e gratuito

Il ricavato della vendita del libro Mi Tierra sarà devoluto ad AICEC, Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Novembre 2022, 14:50

