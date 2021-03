Milano, ridotta di 4 anni la pena per Kabobo: uccise tre persone a picconate

Ridotta di quattro anni la pena definitiva per Adam Kabobo, il trentottenne ghanese che l'11 maggio 2013 uccise a picconate tre persone e ne ferì altre due a Milano. Attualmente è recluso nel carcere di Opera in regime di 41 bis: ha già scontato dieci anni e ora ne restano altri quattordici. poi, per altri tre anni, resterà in una casa di cura.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera è stata riconosciuta la continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna (gli omicidi e quelli tentati) e calcolato la pena complessiva da scontare in 42 anni di reclusione, ridotti a 28 per l'abbreviato. Lo scorso dicembre la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza del gip di Milano del 27 novembre 2019.

Tra i motivi addotti dalla difesa per l'annullamento e accolti dalla Suprema Corte , "l'ordinanza impugnata si è limitata a indicare gli aumenti di pena, rilevando la conformità della scelta compiuta rispetto al parere del pubblico ministero, annotazione che, senza alcuna indicazione delle argomentazioni condivise, non rende ragione della decisione assunta".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 15:48

