La Juventus alla festa dell'Adidas Store in corso Vittorio Emanuele: centro blindato

Si preannuncia un vero e proprio assalto dei tifosi juventini e un centro storico blindato. Per festeggiare il primo anno dall’apertura dello store in Corso Vittorio Emanuele II, il più grande in Italia, il 30 ottobre adidas porta il team bianconero a Milano, la città dei creator, un luogo dove il talento e l’estro prendono vita per sprigionarsi nelle diverse espressioni dello sport. Lo store, posizionato nel cuore di Milano, si vestirà dei colori del club per celebrare la partnership e i valori che legano adidas a Juventus e offrire ai tifosi un’esperienza unica all’insegna della creatività. La celebrazione dello store, che avverrà nel pomeriggio di martedì 30 ottobre durante un evento unico, vedrà la partecipazione di 12 rappresentanti del team bianconero in un show pubblico di fronte allo store e un’attività all’interno.



La performance, accompagnata dal live show di Radio Deejay, vedrà la presentazione della squadra e permetterà al pubblico di incontrare da vicino i propri campioni. Durante l’evento all’interno dello store invece, i giocatori della Juventus parteciperanno ad una serie di attività all’insegna della creatività organizzate in collaborazione con IED Milano che porteranno alla realizzazione di 9 maglie Away unconventional che saranno successivamente messe all’asta su CharityStars e il cui ricavato sarà destinato a Save The Children.



Nei giorni precedenti all’evento, dal 22 al 28 ottobre, all’interno dello store adidas di Corso Vittorio Emanuele II sarà possibile partecipare al contest che permetterà a 14 tifosi di vivere l’evento in negozio del 30 ottobre accanto ai propri idoli. Il contest proseguirà nei 12 giorni successivi per aggiudicarsi le maglie autografate da ciascuno dei giocatori bianconeri.

