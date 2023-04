Julia Ituma, la salma rientrata in Italia: il funerale martedì a Milano

di Redazione web

È rientrata in Italia questa mattina la salma di Julia Ituma, la pallavolista della Igor Gorgonzola di Novara precipitata dalla finestra dell'hotel di Istanbul dove si trovava con la squadra lo scorso 13 aprile. Il rientro è avvenuto con un volo della Turkish Airlines atterrato a Malpensa alle 9.50. Il feretro è poi stato trasferito in una camera mortuaria a Milano. I familiari della giovane atleta, sulla cui morte sono in corso indagini della polizia turca, volati a Istanbul giovedì, sono invece rientrati ieri sera.

Julia Ituma, i funerali a Milano

Si svolgeranno martedì prossimo alle 11 nella parrocchia di San Filippo Neri di Milano i funerali di Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni morta dopo essere precipitata dal sesto piano dell'hotel di Istanbul dove si trovava con la sua sua squadra, la Igor Gorgonzola di Novara, dopo aver disputato i quarti di Champions League. Il parroco, don Ivan Bellini, ha spiegato che tutte le informazioni saranno messe online sul sito della chiesa.

«La scelta di celebrare i funerali qui - ha spiegato -, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita». I funerali non saranno in forma privata «ma chiederemo di evitare riprese e foto durante la celebrazione - ha aggiunto don Ivan - per mantenere un clima sobrio e rispettoso», Don Bellini non ha conosciuto personalmente Julia, dato che è arrivato da tre anni in parrocchia «ma - ha sottolineato - ho sentito parlare della bella esperienza di integrazione di questa famiglia».

