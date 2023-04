Milano, il funerale di Julia Ituma in Bovisasca. Don Ivan: «Nella mia omelia parole di speranza per i giovani. Me lo ha chiesto la famiglia»

di Giulia Salemi

Sarà oggi l’ultimo saluto a Julia Ituma, la pallavolista di 18 anni della Igor di Novara, il 13 aprile precipitata dall’albergo dove si trovava con la squadra ad Istanbul per un torneo di Champions League femminile e morta. Alle 11, alla Bovisasca, nella chiesa San Filippo Neri, dove la ragazza era cresciuta sportivamente nella polisportiva, si svolgerà il funerale. A celebrarlo il parroco, don Ivan Bellini insieme a don Fabio Carcano, il sacerdote di Santa Maria del Buon Consiglio, cioè della parrocchia della Bovisa, il quartiere dove Julia è cresciuta e dove ancora vive la famiglia, Elisabeth la sorella maggiore Vanessa e il fratello Daniel. Al momento non sono previsti interventi alla fine della messa né di amici di “Titu”, come veniva chiamata Ituma da chi le voleva bene, né dalla famiglia.

«Ho parlato a lungo con la mamma, per sostenerla un po' e per sostenerci. Nell’omelia - ha spiegato - cercherò di aprire il cuore alla speranza, perché questo è il senso del funerale cristiano, cercherò di trovare le ragioni per incoraggiare ad andare avanti per onorare la memoria e la presenza di Julia. La famiglia mi ha proprio chiesto un momento di apertura alla speranza, un invito ai giovani a vivere in questo modo».

Dopo le medie, Julia aveva scelto il liceo scientifico, indirizzo scienze applicate, all’Ettore Conti. Dopo avere militato nel Club Italia, in A2, nell’estate del 2022 era arrivata all’Igor Gorgonzola Novara in A1. E così si era iscritta a una scuola privata a Novara. Sempre nel 2022 aveva vinto l’Europeo Under 19 con la maglia azzurra. Negli anni in campo dal ruolo di schiacciatrice si era trasformata in opposto. Tra i suoi punti di forza il salto e la battuta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 00:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA