Esce con l'auto e non torna a casa: il mistero di Ivano Camarri, il geometra scomparso da un mese e mezzo

Da un mese e mezzo non ci sono notizie di Ivano Camarri. La scomparsa del 70enne geometra avvolge nel mistero la Valtellina. È sparito senza lasciare tracce dal 14 dicembre quando - fa sapere il Giorno - in mattinata era atteso da un collega in un ufficio a Milano, forse per incontrare dei clienti di entrambi e per discutere di lavoro. Da quel momento anche il cellulare di Camarri è staccato. L'uomo vive a Mantello e ha lo studio a Dubino, in provincia di Sondrio.

Il cellulare è muto e non si trova nemmeno l'auto

Camarri, 70 anni, sposato e padre di due figli, da quel giorno non ha più fatto ritorno a casa. I familiari, molto preoccupati, avevano presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della Stazione di Traona, ma non sono mai arrivate segnalazioni utili per ritrovare l'uomo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 08:59

